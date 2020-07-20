Mısır Meclisi Libya'ya asker gönderilmesini onayladı Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine izin veren tezkereyi onayladı.

Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine izin veren tezkereyi onayladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libyalı kabile liderleriyle bir araya gelmesinin ardından Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine olanak sağlayan tezkereye onay verdi. Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumla tezkere onaylandı. Sisi, verilen yetki ile yurt dışına asker gönderilebilecek. - KAHİRE

Kaynak: İHA