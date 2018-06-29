Mısır MEB'inde Zohr'dan Daha Büyük Bir Doğalgaz Yatağı Keşfedildi"

Mısır'ın eski Petrol Bakanı Usame Kemal'ın, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, İtalyan ENI şirketinin yeni ifşaatlara hazırlandığına dair bir açıklamada bulunması, Alithia gazetesine de haber oldu.

Gazete "Mısır MEB'inde Zohr'dan Daha Büyük Bir Yatak Keşfedildi" başlıklı haberinde, mülakata ve bakanın söylediklerine dayanarak, "Noor" yatağının, Zohr yatağındaki miktarın üç katına eşdeğer olan, 90 trilyon ayak küp doğal gaz içerdiğini iddia etti.

Gazete Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla'nın ise, söz edilen şeyi teyit etmeden, Mısır'ın belki yıl sonuna doğru, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalini durdurabileceğini söylediğini aktardı.

ENI şirketi yetkilisinin ise, şirketin hisse senetlerinin yükseldiği bir anda, konuyu yorumlamayı reddettiğini yazan gazete, öte yandan, Mısır MEB'inde ikinci büyük bir yatak daha olduğunun teyit edilmesi durumunda, bunun genel olarak Doğu Akdeniz, özellikle de "Kıbrıs" açısından olumlu olacağını ekledi.