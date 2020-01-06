Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı
Haberler » Dünya » Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı - Haberler

Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle, Libya meselesini görüşmek üzere başkent Kahire'de bir araya geliyor

06.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:29
Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı

üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent 'de bir araya geliyor.


Çarşamba günü gerçekleşecek toplantıya Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanları katılacak ve ile Orta Doğu'daki son durum ele alınacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler