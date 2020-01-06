Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı
Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle, Libya meselesini görüşmek üzere başkent Kahire'de bir araya geliyor
06.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:29
Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent Kahire'de bir araya geliyor.
Çarşamba günü gerçekleşecek toplantıya Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanları katılacak ve Libya ile Orta Doğu'daki son durum ele alınacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com