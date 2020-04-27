Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi. Mısır-Libya sınırındaki Marsa Matruh şehrine bağlı Siwa bölgesinde Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 subay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. - KAHİRE Kaynak: İHA