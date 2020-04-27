Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü
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Marsa Matruh, Libya, 3. Sayfa, Haber

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

27.04.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:11
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır-Libya sınırındaki Marsa Matruh şehrine bağlı Siwa bölgesinde Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 subay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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