Mısır Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısıtlamaları genişletiyor
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Mısır Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısıtlamaları genişletiyor

Mısır Kovid-19 ile mücadele kapsamında kısıtlamaları genişletiyor
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden kısıtlamaların genişletilmesi kararı alındı.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden kısıtlamaların genişletilmesi kararı alındı.

Başbakan Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yeri, kafe, alışveriş merkezi, sinema ve tiyatro gibi mekanların akşamları en geç saat 21.00'de kapatılacağını söyledi.

Medbuli, söz konusu kararının yarın itibarıyla uygulanmaya başlanacağını ve 21 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

Bayram tatilinin 12-16 Mayıs şeklinde belirlendiğini kaydeden Medbuli, ülkede cuma namazlarının kılındığı camilerde "çocukların getirilmemesi" şartıyla bayram namazı kılınmasına izin verileceğini sözlerine ekledi.

Son olarak 2 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok kentte plajların kapatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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