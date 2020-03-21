Mısır, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı Mısır, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi yeni önlem aldı.

Mısır, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi yeni önlem aldı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin Mısır Vakıflar Bakanlığına dayandırdığı haberde, bugünden itibaren 2 hafta süreyle tüm camilerin ve müştemilatının kapatıldığı, vakit ve cuma namazlarına ara verildiği, camilerde sadece ezan okunmakla yetinileceği belirtildi.

Mısır'ın yarı resmi yayın organlarından El-Ahram gazetesinin Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'e dayandırdığı haberde de Ezher Camisi'nde bugünden itibaren virüs salgını sona erinceye kadar vakit ve cuma namazlarına ara verildiği, namaz vakitlerinde ezan okunmaya devam edileceği bilgisi yer aldı.

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü de tüm kiliselerin kapatıldığını ve ayinlerin 2 hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Üniversitelerdeki sınavlar ertelendi

Yüksek Öğretim Bakanı Halid Abdulgaffar başkanlığındaki Üniversiteler Yüksek Konseyi de 2. dönem sınavlarının 30 Mayıs'tan sonraya ertelenmesine kararı verdi.

Müzeler kapatıldı

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi de ülke genelindeki tüm müzelerin ve ören yerlerinin 23 Mart'tan itibaren 31 Mart'a kadar kapatılmasını kararlaştırdı.

Mısır'da son resmi verilere göre, 285 kişide koronavirüs tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA