Mısır koronavirüs darbesi yiyen turizmini canlandırabilecek mi? Salgın nedeniyle aylardır önemli bir gelir kaynağından mahrum olan Mısır yavaş yavaş sahillerini ve tarihi bölgeleri turizme açarak zararının bir kısmını karşılamayı umuyor.

Dünyanın harikalarından Giza piramitleri bin yıldır ziyaretçileri büyülüyor.

Fakat koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler, Mısır'da milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturan turizm sektörünü büyük ölçüde devre dışı bıraktı ve 1 Temmuz'da zorunlu ateş ölçümü gibi sıkı önlemlerle yeniden ziyarete açılan Giza'da birkaç Mısırlı dışında kimseler görünmüyor.

Büyük Sfenks'in tek ziyaretçisi başına oturmuş güvercin.

25 yıldır burada deve gezileri yaptırarak hayatını kazanan Eşref Nasır "Herkes için çok zor oldu. Aylarca evde oturduk. Bir devenin günlük yiyecek ihtiyacı 100 Mısır lirası (6 dolar)" diyor.

Nasır, ailesini geçindirebilmek için develerinden ikisini satmak zorunda kalmış. Aynı işi yapan Hamdi Muhammed'in de durumu aynı. "Hem develeri hem çocuklarımı nasıl besleyebilirdim" diyor.

Durum salgın öncesinden çok farklı. Yıllar süren siyasi çalkantılar ve bir yolcu uçağına 2015 yılında yöneltilen bombalı saldırıdan sonra turizm gerçekten patlama yaşıyordu.

2019 yılında Mısır'a 13,6 milyon turist geldi ve bu yıl salgın olmasaydı bu sayının 15 milyonu aşacağı tahmin ediliyordu.

'Bütün sektör kaybetti'

Giza'da yaşayan tur rehberi Şahinde Adil "Sonunda bir istikrara kavuşmuştuk. Haftanın her günü çalışıyordum. Ama koronavirüs salgını başlayınca her şey bitti" diyor.

Adil, uluslararası uçak seferlerinin Mart ayı ortasında durdurulmasıyla, tur için yapılan 1000 rezervasyonu kaybetmiş. Bunun sadece kendisinin değil bir çok başka iş sahibinin de kaybı olduğunu anlatıyor.

"Böyle olunca otel rezervasyonlarını iptal ettik. Bu otellerde, seyahat acentasında çalışan herkesin kaybı. Hepimiz işimizi kaybettik. Buna şöförleri ve lokantaları da ekleyebilirsiniz" diyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Halid el Anani, sektörü canlandırmaya ve ekonomiyi kurtarmaya çabalıyor.

"Sadece biz değil bütün dünya için bir felaket. Biz ayda 1 milyar dolar turizm gelirinden olduk ve önümüzdeki haftalar ve aylarda da kaybımızın büyük olacağını tahmin ediyoruz" diyor.

Bakan, turizmin Mısır'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sinden fazlasını sağladığına da dikkat çekiyor.

Önce sahiller açıldı

Son günlerde müzeler ve tarihi alanlar yeniden açılır, ve Sina yarımadasının güneyi, Kızıldeniz kıyıları ve Matruh'a uçuşla başlarken, Turizm Bakanı Anani de televizyonlardan, uyulması gereken yeni hijyen ve güvenlik önlemlerini anlatıyor.

Bu kıyı bölgelerinde tek bir Covid-19 vakası görülmediğini dolayısıyla en güvenli bölgeler olduğunu söyleyen bakan, "Şimdilik, plajlar, çöl, su sporları, tümü açık havada yapılan faaliyetler başlıyor. Daha sonra İskenderiye, Kahire, Luksor ve Asvan'ın bulunduğu Nil Vadisi'ne sıra gelecek" diyor.

Sektörden geçimini sağlayanların çoğu, kitlesel turizmin yeniden başlamasıyla, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve kalabalıklar oluşmasının önlenmesi gibi önlemler de alınacağını düşünüyor ve bunu olumlu karşılıyor.

Bir başka rehber Mona el Dessuki, "Dünyanın her yerinde insanlar mümkün olduğunca kalabalıklardan kaçmaya çalışıyor. Bu durumda turistleri tek tek değilse de daha çok küçük gruplar halinde gezdireceğimizi düşünüyorum" diyor.

'Maske çok zor olacak'

Dessuki en büyük değişikliğin ise maske takmak yüzünden yaşanacağını söylüyor.

"Bizim meslek esasen insanlarla göz temasına ve müşterilerimize güleryüz göstermeye dayanır. Fakat maske yüzümüzün yarısını kapladığında bu bir sorun olacak. Ayrıca tur otobüslerinde, müzeler, havaalanları, uçaklar gibi kapalı alanlarda saatlerce maskeyle durmak o kadar kolay olmayacak" diyor.

Salgın döneminde kapalı tutulan tarihi kalıntıların çevresinde büyük temizlik çalışmaları yürütüldü. Giza'daki yeni Büyük Müze'nin açılışı salgın yüzünden gecikti ama gelecek yıl Firavun Tutankamun'un hazineleri de dahil zengin tarihi eserlerle açıldığında büyük ilgi çekeceği düşünülüyor.

Mısırlılar her ne kadar kötü bir yıl olduysa da, eninde sonunda topraklarındaki zengin tarihi miras ile turizmin yeniden rayına oturacağına güveniyor.

Rehber Şahinde Adil, "Mısır bir çok harikulade şeyi birarada sunuyor. Kim piramitleri görmek istemez ki?" diye soruyor.