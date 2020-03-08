Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor
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Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Nancy, Güncel

Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor

Mısır'da binlerce kişi korona virüsü taşımadıklarına dair belge almak için laboratuvar önünde toplandı.

08.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:27
Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor

Mısır'da binlerce kişi korona virüsü taşımadıklarına dair belge almak için laboratuvar önünde toplandı.


Binlerce Mısırlı, Suudi Arabistan'a seyahat edebilmek için korona virüsü taşımadıklarına dair test yaptırmak üzere Sağlık Bakanlığı laboratuvarının önünde toplandı. Sağlık Bakanlığı Merkez Laboratuvar Müdürlüğü Başkanı Nancy El-Gendy, virüs taşımayan kişilere Suudi Arabistan'a seyahat edebilmelerini sağlamak için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi yaparak belge verdiklerini söyledi.


El-Gendy, PCR testi ücretinin Mısırlılar için bin Mısır lirası, yabancılar için ise 70 dolar olduğunu kaydederek, test yaptırmak isteyenlerin pasaport veya yurt dışına gidiş bileti olması gerektiğini belirtti.


Suudi Arabistan, ülkeye ziyaret etmek isteyen kişilerin vize alabilmeleri veya var olan vizelerinin geçerli sayılabilmesi için virüs taşımadıklarına ilişkin PCR belgesi almaları gerektiğini duyurmuştu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Manşet

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