Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı

08.10.2019 19:06
Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı.


Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, Kahire'de Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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