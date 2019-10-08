Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı
Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı
Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı.
Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, Kahire'de Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle