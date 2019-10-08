Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

08.10.2019 19:06

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı.



Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, Kahire'de Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle