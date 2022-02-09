Mısırlı kaleci penaltı kurtarınca İstanbul'daki apartman karıştı! 3 yaralı var

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Haberler.com) - Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olay, pazartesi günü saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. Afrika Uluslar Kupası finalinde karşı karşıya gelen Mısır ve Senegal maçını kaldıkları evde izleyen 5 Mısırlı, maç sırasında Mısır kalecisinin penaltı kurtarmasına sevindi. Bu sırada gürültüden rahatsız olan Türk komşuları, İ.B. Mısırlı gençleri uyarmak için oturdukları daireye geldi ve ortalık karıştı.

Mısırlı gençlerin iddiasına göre; İ.B. kapı açıldığı gibi içer daldı, elindeki bıçakla evde bulunan gençleri kovalamaya başladı. Önce bir kişiyi elinden yaralayan İ.B. daha sonra diğer odaların kapılarına vurarak diğer gençleri odadan çıkarmaya çalıştı. 5 Mısırlı gençten biri İ.B.'yi iterek kendisini dışarı atmasını bildi. Bir süre sonra olayların sakinleştiğini düşünerek tekrar yukarı çıkan 17 yaşındaki Gehad Mahmoud Ibrahim Abdou, İ.B. tarafından bıçaklandı. Mısırlı gençlerden Yousef Mohammed Elsayed ise, İ.B. ile konuşmaya çalışırken olaya karışan bir başka komşu Elsayed'e doğru hamle yaparak 21 yaşındaki tıp öğrencisini omzundan yaraladı. Apartmanın diğer sakinleri polise haber verince, olay yerine gelen polis ekipleri İ.B. isimli kişiyi, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Arkadaşları tarafından taksiye bindirilerek hastaneye götürülen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılanYousef Mohammed Elsayed'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Evde 5 Mısırlının kaldığı içlerinden birinin futbolcu olduğu, diğerlerinin ise Türkiye'de öğrenci oldukları öğrenildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLME ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga sırasında bıçaklanarak yararlanan arkadaşlarını hastaneye götürmek isteyen Mısırlı gençler, sokaktan geçen taksiyi durdurdu. Gençlerin, yaralı olan arkadaşlarını hastaneye götürmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İÇERİ DALDI VE YANINDA BIÇAĞI DA VARDI"

Saldırının gerçekleştiği evde yaşayan Ahmed Muhammed Abdülazim, "O akşam Mısır ve Senegal'in final maçı vardı. Maçın sonunda karşı komşu geldi. Kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açınca içeri daldı yanında bıçağı da vardı. Evdekiler farklı yerlere kaçıştı. Bir arkadaşım odaya saklanmıştı komşu da gidip o kapıyı yumrukladı. Bir arkadaşım adamı itip aşağıya kaçtı. Bu sırada elinden yaralandı. Bir başka arkadaşımı yakaladı ona da saldırdı ama ona zarar veremedi sadece tişörtünü kesti. Yousef Mohammed Elsayed biraz Türkçesi olduğu için komşu ile konuşmaya gitti. Bir başka adam ortaya çıktı, Yousef'i duvara çarptı, komşumuz da Yousef'a bıçağı salladı. O diğer adam kimdi bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

"SADECE BİR KEZ, MISIR'IN KALECİSİ PENALTIYI TUTUNCA SES ÇIKARDIK"

Olaya şahit olan Ahmad Nasır Khames ise "maç bittikten sonra karşı komşumuz eve geldi kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açtığımız gibi kapıyı iterek içeri daldı. Bıçağını çekti, bir arkadaşım elini siper edince elinden yaralandı. Çeşitli yerlere saklandık. Bir arkadaşım adamı itip dışarı kaçtı. Bir kişiyi yakaladı, saldırmaya çalıştı ama sadece tişörtünü kesti. Bi kaç arkadaşım evden kaçtı. Bir arkadaşım ceketini çıkarırken karşı komşumuz, onu itti arkadan bıçakladı. Büyük bir yara almadı ama yaralandı. Yousuf'un Türkçesi çok iyidir. Adamla konuşmaya çalıştı bir anda ortaya bir kişi daha çıktı. O kişi de Yousef'i duvara ittirdi. Karşı komşu da bundan istifade Yousef'i omzundan bıçakladı. Biz ses yapmadık, yaptıysak bile polisi arayabilirdi. Sadece Senegal bize karşı bir penaltı kullandı, Mısır'ın kalecisi tutunca sadece bir kez ses çıkardık. Zaten karşı komşu da maçın sonunda geldi" dedi.

"BAĞIRMAYA GEREK YOK"

Apartmanda yaşayan Abdul Selam ise "Ben buradan apartmana girecektim baktım, her yerde polis vardı. Zaten ne olduğu belliydi her yerde kan vardı. Apartmanda zaman zaman çok ses çıkarıyor bazı kişiler. Ben normalde izlemem maçları ama o gün ben de maçı telefonumdan izledim. Sakince izledim hiç bağırmadan izledim. Eğer bir maçı izliyorsanız bağırmaya gerek yok. Bütün yabancılara bu bir tavsiye olsun, buraya geldiniz burada okuyorsunuz Türk arkadaşlarımıza saygı gösterin, rahatsız etmeyin" diye konuştu.