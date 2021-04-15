Mısır, İtalya'dan ikinci fırkateynini teslim aldı

Mısır ordusu, İtalya'dan satın alınan savaş gemisinin ikincisinin de ülkeye ulaştığını duyurdu.

Mısır ordusu, İtalya'dan satın alınan savaş gemisinin ikincisinin de ülkeye ulaştığını duyurdu.

Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İtalyan gemi firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi fırkateynlerin ikincisinin İskenderiyye kentindeki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, fırkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.

İtalyan hükümetinin, Mısır'a 2 "Fremm" sınıfı fırkateyn satışına 12 Haziran 2020'de onay verdiği açıklanmıştı.

Mısır ordusu, fırkateynlerden ilkini, 31 Aralık 2020'de teslim almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci