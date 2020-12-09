Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi
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Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi

09.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:50
Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi

Mısır'ın istihbarat teşkilatından bir heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne geldi.

Mısır'ın istihbarat teşkilatından bir heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne geldi.

Filistinli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından Gazze'ye gelen heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını görüşecek.

Ziyaretin birkaç saat süreceğini belirten kaynak, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Gazze halkının İsrail ablukası sebebiyle insani krize dönüşen yaşamı, Kovid-19 salgını ile daha da kötüleşti.

Mısır, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunun yanı sıra, Filistin uzlaşısında Fetih ile Hamas arasındaki görüşmeler konusunda da rol oynuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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