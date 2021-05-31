Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil, Gazze'de (1)

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ikinci durağı olarak Gazze'ye geldi.