Mısır İstihbarat Heyeti Hamas-İsrail Anlaşması İçin Tel Aviv'de

Mısırlı istihbarat heyeti, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes çabalarını görüşmek için Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle bir araya geldi.

Devlet gazetesi El-Ahram'ın haberine göre, Mısır istihbarat yetkililerinin yer aldığı heyet, birkaç saatlik ziyaret kapsamında Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle bir araya geldi.

Söz konusu ziyaretin, "Gazze-İsrail sınırında bir ateşkesin sağlanması ve Filistinli gruplar arasında uzlaşının tamamlanması" amacıyla Kahire yönetiminin sarf ettiği çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de El-Hayat gazetesine dayandırdığı haberde, Mısır İstihbarat Teşkilatı Şefi Abbas Kamil'in heyete başkanlık yaptığını ileri sürdü.

Hamas, son birkaç haftadır, Mısır ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile "Filistinli gruplar arasında uzlaşı, ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'nde insani yardım projelerinin uygulanması" konularını kapsayan bir öneri üzerinde görüşmeler sürdürüyor.