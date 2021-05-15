Mısır, İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Gazze'ye ambulans gönderdi
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinliler için Mısır'dan bölgeye 10 ambulans gönderildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinliler için Mısır'dan bölgeye 10 ambulans gönderildi.
İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürürken Mısır yönetimi bölgeye ambulans gönderdi. Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diab al-Louh, İsral'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi için Mısır'a getirilmesi amacıyla 10 ambulansın Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştığını belirtti. Al-Louh, tedavi için Mısır'da 3 hastanenin görevlendirildiğini dile getirerek Mısır'a teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı