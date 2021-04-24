Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan provokatif eylemleri ve saldırıları kınadı
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Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan provokatif eylemleri ve saldırıları kınadı

Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan provokatif eylemleri ve saldırıları kınadı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan provokatif eylemleri ve saldırıları kınayarak, İsrail yönetiminin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Mısır, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan provokatif eylemleri ve saldırıları kınayarak, İsrail yönetiminin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının başından itibaren Kudüs'teki Filistinlilere yönelik provokatif eylemlerin ve saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Radikal Yahudi gruplar tarafından Filistinlileri hedef alan saldırı ve kışkırtıcı eylemlerinin kınandığı açıklamada, İsrail yönetiminin, uluslararası hukuka göre, Filistinli sivillere gerekli korunmanın sağlanması için sorumluluğu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs'ün Arap, İslam ve Hristiyan kimliğini, kutsallarını, tarihi ve yasal statüsünü hedef alan uygulamaların yanı sıra Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yönelik ihlallere son verilmesi çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve aktivistlere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail polisinin, önceki gün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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