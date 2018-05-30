Mısır'ın Yıldızı Mohamed Salah, Dünya Kupasındaki İlk 2 Maçı Kaçıracak
Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mohamed Salah, Dünya Kupasında oynanacak Uruguay ve Rusya karşılaşmalarını kaçıracak.
Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali doğan Mohamed Salah'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı.
Kulüp doktoru Ruben Pon, Mısırlı yıldızın omuz bağlarında yaşanan sakatlığı tamamen atlatmasının 3 veya 4 haftayı bulacağını açıkladı.
MISIR'IN İLK MAÇI URUGUAY İLE
Bu gelişmenin ardından Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda Mısır'ın ilk iki maçını kaçırma ihtimali belirdi. A Grubu'nda yer alan Mısır ilk maçında 15 Haziran'da Uruguay ile oynayacak.
Gruptaki ikinci maçında ev sahibi Rusya ile karşılaşacak olan Mısır bu maça ise 19 Haziran'da çıkacak.
YORUMLAR (14)
-
ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN AKPARTİ GELELİ PARA GÖRDÜNÜZ YOL YEMEK HASTANE İMKAN GÖRDÜNÜZ HAİNLER NANKÖRLERCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırDREJ: çok makarna saman yediğin belli1 1 Yayından Kaldır
-
ne yapacak ülkesinde müslüman müslümanı din peygamber adına birbirini katlediyo fıstık gibi batı ülkesi insanlığın yüzakı demokrasi ülkesi İngilterede krallar gibi islamı yaşıyor.Cevap Yaz 2 5 Yayından KaldırBOSYAPMAYİN: Ya kardesim ne alaka ? Sacma sapan bi yorum yapmissin.1 Yayından Kaldır
-
Sağlık olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır