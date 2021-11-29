Mısır'ın ürettiği ilk "İHA", ülkedeki Edex 2021 Fuarı'nda tanıtıldı - Haberler
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Mısır'ın ürettiği ilk "İHA", ülkedeki Edex 2021 Fuarı'nda tanıtıldı

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır'ın ürettiği ilk

Mısır'ın ürettiği ilk İnsansız Hava Aracı (İHA), başkent Kahire'nin kuzeyinde düzenlenen Askeri Savunma Sanayii Fuarı'nda (Edex 2021) kamuoyuna sunuldu.

Mısır'ın ürettiği ilk İnsansız Hava Aracı (İHA), başkent Kahire'nin kuzeyinde düzenlenen Askeri Savunma Sanayii Fuarı'nda (Edex 2021) kamuoyuna sunuldu.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'da yer alan haber de, üretilen yerli İHA'nın 14 saat boyunca havada kalabildiği ve 65 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Haber de, İHA'nın, Silahlı Kuvvetlerin uçak endüstrisini yerelleştirme programı kapsamında, Askeri Teknik Koleji ve Uçak Fabrikası iş birliğinde üretildiği kaydedildi.

Haber de ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Başbakan Mustafa Medbuli ve Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin eşliğinde fuara katıldığı ve İHA için düzenlenen tanıtım videosunu izlediği belirtildi.

Mısır'da düzenlenen Edex 2021 fuarı, bugünden itibaren 2 Aralık'a kadar sürecek. Söz konusu fuara 42 ülkeden 400 şirketin katılım sağladığı ve 21 ülkenin pavilyonunun yer aldığı ifade edildi.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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