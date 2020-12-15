Mısır'ın Süveyş kentinde olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durdu

Mısır genelinde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle Süveyş'te 2 liman faaliyetlerini durdururken, başkent Kahire'de eğitime ara verildi.

Mısır genelinde etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle Süveyş'te 2 liman faaliyetlerini durdururken, başkent Kahire'de eğitime ara verildi.

Ülkenin kuzey kentlerinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Dumyat ve Kefr eş-Şeyh'te balıkçıların denize açılamaları yasaklandı. Süveyş'teki Port Tevfik ve Zeytiyat limanlarının da faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Öte yandan başkent Kahire'deki tüm okullar tatil edildi.

Kahire Valisi Halid Abdulal, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilköğretim, lise ve üniversiteler dahil tüm okullarda yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Mısır'ın İskenderiye kentinde de şiddetli yağış nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Meteoroloji 16-18 Aralık tarihlerinde ülkede yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık