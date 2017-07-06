Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde "terör gruplarına" yönelik düzenlediği operasyonlarda 26 militanın öldüğü, 30'unun yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şeyh Zuveyd kentinin Kabr Umeyr bölgesi ile Ez-Zevraa köyü yakınlarında son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda 26 militan öldü, 30'u yaralandı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.