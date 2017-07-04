Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda meydana gelen bombalı saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, 10 polisin yaralandığı bildirildi.





Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Sina Yarımadası'nın kuzey kesimindeki Ariş kentine bağlı Safa bölgesinde yola döşenmiş patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti.



Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yerleştirilen patlayıcı 2 polisin ölümüne, 10 polisin yaralanmasına neden oldu.





Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.





Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.