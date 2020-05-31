Mısır'ın Sina bölgesinde 19 silahlı militan öldürüldü
Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyinde 19 silahlı militanın öldürdüğünü duyurdu.
31.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:45
Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyinde 19 silahlı militanın öldürdüğünü duyurdu.
Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son günlerde Sina'nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı militanın öldürüldüğünü belirtti. Rifai, operasyonlar sırasında 5 askerin öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.
İki operasyon sırasında tehlikeli 3 militanın öldürüldüğünü aktaran Rifai, patlayıcı madde, otomatik tüfekler ve RPG roketatarların ele geçirildiğini kaydetti.
Rifai, hava kuvvetlerinin militanların bulunduğu yerlere operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.
Kaynak: AA