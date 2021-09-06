Mısır'ın olimpiyatlardaki "Altın" kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'ın olimpiyatlardaki "Altın" kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu

Mısır'ın olimpiyatlardaki 'Altın' kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Spor

Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın olan Feryal Abdelaziz, sporun ülkesinde yayılması için kendi adında bir akademi kurdu.

Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın olan Feryal Abdelaziz, sporun ülkesinde yayılması için kendi adında bir akademi kurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki karateci Abdelaziz, başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında, "Feryal City Club" adında ve farklı spor kategorilerini içinde barındıran bir akademinin açılışı için imza attı.

Basın toplantısında hazır bulunan şirketin Vatanniye Stadyumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayf al Vezir, Mısır'ın 2030 vizyonu kapsamında, ülkedeki sporun kalkındırılması için Abdelaziz'in kendi adında bir akademi kurmasını teşvik ettiğini söyledi.

Vezir, kurulacak akademi sayesinde, Mısırlı birçok sporcunun hem ülke hem de ülke dışındaki müsabakalarda yarışma fırsatı bulacağını belirtti.

7 yaşında karateye başlayan Abdelaziz, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın unvanının sahibi konumunda.

Mısırlı karateci Abdelaziz, geçen ay Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kumite +61 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cristiano Max Meyer Çağdaş Atan Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır'ın olimpiyatlardaki "Altın" kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:22:04. #1.14#

title