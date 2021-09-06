Mısır'ın olimpiyatlardaki "Altın" kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu

Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın olan Feryal Abdelaziz, sporun ülkesinde yayılması için kendi adında bir akademi kurdu.

Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın olan Feryal Abdelaziz, sporun ülkesinde yayılması için kendi adında bir akademi kurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki karateci Abdelaziz, başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında, "Feryal City Club" adında ve farklı spor kategorilerini içinde barındıran bir akademinin açılışı için imza attı.

Basın toplantısında hazır bulunan şirketin Vatanniye Stadyumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayf al Vezir, Mısır'ın 2030 vizyonu kapsamında, ülkedeki sporun kalkındırılması için Abdelaziz'in kendi adında bir akademi kurmasını teşvik ettiğini söyledi.

Vezir, kurulacak akademi sayesinde, Mısırlı birçok sporcunun hem ülke hem de ülke dışındaki müsabakalarda yarışma fırsatı bulacağını belirtti.

7 yaşında karateye başlayan Abdelaziz, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın unvanının sahibi konumunda.

Mısırlı karateci Abdelaziz, geçen ay Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kumite +61 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci