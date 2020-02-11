Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda
Geçtiğimiz aylarda "2 yeter" sloganıyla sıkı bir aile planlaması kampanyası başlatan hükümet özellikle kırsal kesimlerde doğum kontrolü bilincini artırmak için çaba sarfediyor.
11.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:30
Mısır'ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu.
Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com