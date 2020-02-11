Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda
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Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

Geçtiğimiz aylarda "2 yeter" sloganıyla sıkı bir aile planlaması kampanyası başlatan hükümet özellikle kırsal kesimlerde doğum kontrolü bilincini artırmak için çaba sarfediyor.

11.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:30
Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

Mısır'ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu.


Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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