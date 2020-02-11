Mısır'ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

11.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:30

Mısır'ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu.



Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı. Euronews.com'da Görüntüle