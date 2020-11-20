Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz hattında patlama

Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.

Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.

Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesinde yer alan habere göre, sahil kenti Bi'r el-Abd'ın doğusundaki Et-Telul köyü yakınlarında bulunan doğal gaz boru hattında patlama oldu, ardından yangın çıktı.

Haberde, hükümete bağı Mısır Doğal Gaz Şirketi "GASCO" yetkililerinin yangını kontrol altına almak için kontrol vanalarını kapattığı ve boru hattını emniyete aldığı kaydedildi.

Olay yerine itfaiye araçlarının sevk edildiği aktarılırken, patlamanın sebeplerine ve hasarın boyutuna ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aynı boru hattında şubat ayında benzer bir patlama meydana gelmiş, terör örgütü DEAŞ, Twiiter hesabından yayımladığı açıklamada olayın sorumluluğunu üstlenmişti. Terör örgütü açıklamasında, saldırının "İsrail gazını Mısır'a taşıyan boru hattına" yapıldığını savunmuştu.

Mısır'da Şubat 2011'de "El-Ariş-Aşkelon boru hattını" hedef alan bir dizi saldırı düzenlenmişti. Boru hattının yaklaşık 1,5 sene boyunca 30'a yakın saldırıya maruz kalması nedeniyle o dönemde Mısır-İsrail doğal gaz sevkiyatı durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy