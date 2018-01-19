Mısır'ın Karadavi'ye Müebbet Hapis Cezası Vermesi
Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi, Mısır askeri mahkemesinin, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye müebbet hapis cezası vermesini kınadı.
Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi, Mısır askeri mahkemesinin, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye müebbet hapis cezası vermesini kınadı.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Karadavi hakkında çıkan karar kınanarak, "Mısır askeri mahkemesinin Katar vatandaşı olan Karadavi hakkında gıyabında verdiği hükmü esefle karşıladığımızı belirtiyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu kararın adil yargılama şartlarına ilişkin uluslararası kriterler ve insan hakları sözleşmeleriyle uyuşmadığı ifade edildi.
Komite, Mısır'daki İnsan Hakları Ulusal Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine konuya müdahil olma çağrısında bulundu.
Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, geçen çarşamba günü "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında olduğu 7'si gıyabi 17 sanığı müebbet hapis cezasına (25 yıl) çarptırmıştı.
Davada Karadavi'ye "suça; adam öldürmeye, yalan haber yaymaya ve kamu malına zarar vermeye teşvik yoluyla katıldığı" suçlamaları yöneltilmişti. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.
Mısır yasalarına göre, 60 gün içinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor.