Mısır'ın ilk yüksek hızlı demir yolunu Alman şirket yapacak
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Mısır'ın ilk yüksek hızlı demir yolunu Alman şirket yapacak

Mısır'ın ilk yüksek hızlı demir yolunu Alman şirket yapacak
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Siemens Mobility ile Mısır Ulusal Tüneller Otoritesi (NAT) arasında Kızıldeniz ve Akdeniz kıyılarını birbirine bağlayacak 660 km yüksek hızlı demir yolu inşaatı için 4,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

Siemens Mobility ile Mısır Ulusal Tüneller Otoritesi (NAT) arasında Kızıldeniz ve Akdeniz kıyılarını birbirine bağlayacak 660 km yüksek hızlı demir yolu inşaatı için 4,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

Siemens Mobility tarafından yapılan açıklamada, Siemens Mobility, Orascom Construction ve Arab Contractors'dan oluşan konsorsiyumun NAT ile 15 yıl boyunca demir yolunun inşası ve bakımı için toplamda 4,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Siemens Mobility'in söz konusu sözleşmedeki payının yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğu belirtilerek, 15 bin Mısırlıya istihdam sağlanacağı ve trenlerin 2023 yılında teslim edilmeye başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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