Mısır'ın Hurgada Limanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle faaliyetler durduruldu

Mısır'ın Hurgada kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hurgada Limanı'nda çalışmalara ara verildi.

Mısır'ın Hurgada kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hurgada Limanı'nda çalışmalara ara verildi.

Mısır Kızıldeniz Limanlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle liman faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Sefer güvenliği nedeniyle alınan bu kararın, Hurgada Limanı'ndaki küçük ve büyük ölçekli deniz birimlerinin tamamını kapsadığı kaydedildi.

Kurum Başkanı Muhammed er-Rahim de limanın giriş-çıkışlarında deniz trafiğinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Rahim ayrıca, meteoroloji birimlerinden anlık hava durumunun sürekli takip edildiğini ve bu kapsamda gerekli adımların atılmakta olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık