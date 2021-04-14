Mısır'ın güneyinde otobüs ile kamyon çarpıştı: 20 ölü, 3 yaralı

Mısır'ın güneyindeki Asyut ili çöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın güneyindeki Asyut ili çöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aysut kentinin doğusundaki sahra yolunda bir otobüsle kamyonun çarpıştığı ve olay yerine 36 ambulansın sevk edildiği belirtildi.

Kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ölü ve yaralıların hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Mısır basınında yer alan haberlerde de savcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Süveyş ilinde de 10 Mart'ta turist otobüsünün devrilmesi sonucu ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz