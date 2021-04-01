Mısır'ın Giza kentinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Mısır'ın Giza kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
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Mısır'ın Giza kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Giza Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin Usim bölgesinde bir evde akşam saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yangın sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların yapıldığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık