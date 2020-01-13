Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısından Hedasi Barajı müzakereleri açıklaması

13.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:12

Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hicazi, Washington'da bugün yapılacak Hedasi Barajı görüşmeleri öncesinde, ülkesinin, Etiyopya'nın Güney Afrika'nın ara buluculuk yapması önerisine mesafeli durduğunu söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Hicazi, Mısır yönetiminin, Etiyopya'nın Hedasi Barajı görüşmelerinde Güney Afrika'nın ara bulucu olması konusundaki önerisini saygıyla karşıladığını, ancak buna mesafeli olduğunu dile getirdi.

Addis Ababa'nın, ABD'nin ara buluculuğunu sona erdirerek, yeni bir ara bulucu ile müzakerelere devam etmek istediğinin altını çizen Hicazi, "Bu, sonu gelmez müzakere dönemini başlatır. Etiyopya'nın yeni bir ara bulucu isteyerek, ABD gözetiminde yapılan 5 görüşmeyi boşa çıkaracak bir adım atmasına fırsat verilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Etiyopya'nın "Mavi Nil üzerindeki tutkularının sınırı olmadığını" ifade eden Hicazi, "Öyle anlaşılıyor ki; Addis Ababa müzakereleri sürüncemeye sokmaya çalışarak, Nil üzerindeki gizemli proje hedefini saklamak istiyor." dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan Hedasi Barajı müzakerelerinde ara bulucu olmasını istemişti.

Güney Afrika, bu sene Afrika Birliği dönem başkanlığını Mısır'dan teslim alacak.

Bugün Washington'da Mısır, Sudan ve Etiyopya dışişleri ile su ve sulama işlerinden sorumlu bakanları, Hedasi Barajı müzakereleri için ABD yönetimi gözetiminde bir araya gelecek.

- Ne olmuştu?

Etiyopya'nın 2011'de Nil Nehri'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek, Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla, bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

İngiliz sömürgesi olduğu döneminde imzalanan uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil sularındaki yıllık payı 55 milyar metreküp, Sudan'ın payı ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA