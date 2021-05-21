Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi, BM Genel Kuruluna hitap etti Açıklaması
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Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi, BM Genel Kuruluna hitap etti Açıklaması

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi, BM Genel Kuruluna hitap etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Amr Abdellatif Ebullata, Mısır ve diğer tarafların girişimiyle Gazze'de bir ateşkesin sağlandığını belirterek, tüm tarafları barış sürecine geri dönmeye çağırdı.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Amr Abdellatif Ebullata, Mısır ve diğer tarafların girişimiyle Gazze'de bir ateşkesin sağlandığını belirterek, tüm tarafları barış sürecine geri dönmeye çağırdı.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Ebullata, "Mısır ve diğer tarafların yaptığı girişimler çok kısa bir süre içinde devreye girecek şekilde bir ateşkes sağladı. Umarız ki uzun sürer." dedi.

Mısırlı Temsilci, Filistin meselesinin son on yıllarda büyük gerileme yaşadığını, bölgede bir barış girişimi varken, İsrail'in yerleşim inşaları, zorla yerinden etme ve diğer adımlarıyla bu süreci sabote ettiğini vurguladı.

Ateşkesin sağlanmasının ardından sükunetin hakim olması ve Gazze'nin yeniden inşasıyla daha olumlu bir havanın sağlanmasını umduğunu aktaran Ebullata, "Tüm tarafları yeniden barış sürecine dönmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

"Orta Doğu'da Filistin sorununa kapsamlı, kesin, adil çözüm bulunmadan kalıcı bir istikrardan bahsedilemez." diyen Ebullata, "Başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bir Filistin devleti için BM bünyesinde yeniden müzakereler başlamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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