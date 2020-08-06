Mısır ile Yunanistan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" konusunu görüştü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında yapılması planlanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması" hazırlıkları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında yapılması planlanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması" hazırlıkları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması"na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire'de görüştüğü kaydedildi.

Konu ile ilgili detay bilginin verilmediği açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konularda koordinasyonun sağlanması gibi meselelerin de değerlendirildiği bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Dendias'ın ziyareti ile ilgili haberinde ise, Yunan Dışişleri Bakanı'nın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır'a geldiği kaydedildi.

Haberde Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında enerji ve güvenlik tabanlı olarak şekillendirilmeye çalışılan üçlü yardımlaşma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12'nci teknik görüşme, geçen Haziran'da Kahire'de yapılmış ve müzakerelerin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA