Mısır ile Yunanistan "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı
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Mısır ile Yunanistan "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı

Mısır ile Yunanistan, "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı.

Mısır ile Yunanistan
06.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:36

Mısır ile Yunanistan, "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şükri, "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının" imzalandığını belirterek, söz konusu anlaşmanın, "Yunanistan ile ekonomik işbirliği konusunda yeni ufuklar açtığını" söyledi.

Yunanlı Bakan Dendias ise Mısır ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, "meşru" olduğunu ve bölgedeki meydan okumalar ile mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin boyutlarını yansıttığını ifade etti.

Dendias, başka bir bilgi vermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Şükri'nin, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması"na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire'de görüştüğü belirtilmişti.

Mısır resmi haber ajansı MENA da, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır'a geldiğini duyurmuştu.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12'nci teknik görüşme, geçen Haziran ayında Kahire'de yapılmıştı.

Kaynak: AA

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