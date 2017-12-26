Mısır ile Sudan Arasındaki "Halayib Üçgeni" Sorunu

Mısır yönetiminin Sudan ile tartışmalı sınır bölgesinde yer alan Halayib beldesinde 100 ev inşa ettiği bildirildi.



Konuya ilişkin açıklama, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İstihbarat Başkanı Halid Fevzi ve Evkaf Bakanı Muhammed Muhtar Cuma ile toplantısının ardından yapıldı. Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, söz konusu toplantıda Evkaf Bakanlığına ait arazilerden en üst düzeyde faydalanma yollarının ele alındığı belirtildi.



Evkaf Bakanı Cuma da ülkenin güneyindeki Halayib beldesinde ihtiyaç sahipleri için 100 ev inşa ettiklerini açıkladı.



Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, ekim ayında Mısır ile Sudan arasındaki Halayib Üçgeni meselesinin "diyalogla veya uluslararası hakemlik"le çözülmesi çağrısında bulunmuştu.



Halayib Üçgeni



Mısır ile Sudan arasındaki sorunlu bölge olarak bilinen Kızıldeniz sahilindeki Halayib Üçgeni, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.



Zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çeken 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.



Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Bölge sakinlerine Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.