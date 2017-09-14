Mısır ile Sudan Arasındaki "Halayib Üçgeni" Sorunu

Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mümtaz, ülkesinin Mısır ile ilişkilerde "Halayib Üçgeni" sorunu nedeniyle kriz yaşandığını bildirdi.



Mümtaz yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'la ilişkilerimiz, Halayib Üçgeni ve Mısır yönetiminin, bölgede çalışan Sudanlı madencilere yönelik baskılarından dolayı krize girdi." ifadesini kullandı.



Mısır'ı karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde hareket etmeye çağıran Mümtaz, Halayib'in Sudan toprağı olduğunu, uluslararası tahkimin çözüm önerileri arasında yer aldığını ancak Mısır'ın tahkime ve barışçıl çözüme yanaşmadığını kaydetti.



Mümtaz, Mısır'ın kanıt sunmaksızın Halayib'in kendisine ait olduğunda ısrar ettiğini belirterek, Sudan hükümetinin barışçıl ve siyasi çözümden yana olduğunu ifade etti.



Mısır ile Sudan arasındaki sorunlu bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.



Kızıldeniz sahilindeki bölgeye "Halayib Üçgeni" deniliyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.



Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler veriyor. Bu bölge insanına Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.



Halayib Üçgeni, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir cevheri ve barit gibi çok sayıda farklı madenlerin bulunduğu belirtiliyor.