Mısır ile Hamas Arasındaki İlişkiler

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Mısır'daki heyetin gerçekleştirdiği görüşmelerin Gazze'nin yükünün hafifletilmesine katkı sağlayacağını belirtti.



Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden harekete bağlı heyetin gerçekleştirdiği görüşmelerde varılan sonuçların Gazze'nin yükünün hafifletilmesi üzerinde etkisi olacağı kaydedildi.



Halen Kahire'de olan heyetin, Mısır tarafına, Hamas'ın, Filistinli gruplar arasındaki parçalanmaya son vermeye açık olduğunu ve ulusal mutabakat hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına itiraz etmediğini vurguladığı ifade edildi.



Açıklamaya göre, heyet, Mısır'dan, ulusal mutabakatın sağlanması ve uzlaşı hükümetinin kurulmasıyla ilgili anlaşmaların uygulanması ile Fetih'le cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerinin tarihi üzerinde anlaşılması sürecine hamilik yapmasını istedi.



Hamas Siyasi Büro üyesi Ruhi Müşteha başkanlığındaki heyet, pazar günü Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etmişti.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de daha önce düzenlediği basın toplantısında, "Mısır ile ilişkilerimiz iyi şekilde gelişiyor. Son dönemde Mısır makamlarıyla yaptığımız görüşmelerin yakında Gazze'deki yaşam koşullarına olumlu yansımaları olacak." demişti.