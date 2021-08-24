Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi
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Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.

Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini kaydetti.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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