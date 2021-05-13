Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "Taba" ile "18 Temmuz" fırkateynlerinin, ABD Deniz Kuvvetlerinden de "Uss Mahan", "Uscgc Charles Moulthrope" ve "Uscgc Robert Goldman" savaş gemilerinin katıldığını aktardı.

Rifai, tatbikat kapsamında deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve önemli yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tatbikatın bölgede deniz güvenliğinin desteklenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Rifai, açıklamasında tatbikatın başlangıcı veya bitiş tarihi hakkındaki detaylara yer vermedi.

Son yıllarda Mısır, başta Rusya, Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkeyle ortak askeri tatbikat düzenledi.

Mısır ve ABD, Kızıldeniz'de son olarak 17 Mart 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Akar: '(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Akar: "(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:52:27. #1.16#

title