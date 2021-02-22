Mısır İhvan'ı, Hedasi Barajı'na ilişkin adil icraatlara geçilmesi çağrısı yaptı
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Mısır İhvan'ı, Hedasi Barajı'na ilişkin adil icraatlara geçilmesi çağrısı yaptı

22.02.2021 02:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 02:08
Mısır İhvan'ı, Hedasi Barajı'na ilişkin adil icraatlara geçilmesi çağrısı yaptı

Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), uluslararası kuruluşlara yaptığı çağrıda Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin adil eylemlere geçilmesini istedi.

Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), uluslararası kuruluşlara yaptığı çağrıda Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin adil eylemlere geçilmesini istedi.

İhvan, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hedasi Barajı konusunda adil ve kararlı icraatları yerine getirmenin Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, halk gruplarının da Mısır'ın Nil üzerindeki haklarını korumak konusunda çalışması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumlara ya da Mısır halkına yönelik yapılan çağrıda neler yapılması gerektiğine değinilmedi.

Temmuz 2013'teki askeri darbeyle gelen yönetiminin icraatlarını muteber görmeyen İhvan, rejimi ülkenin Nil Nehri üzerindeki tarihi hakları konusunda ihmalkar davranmakla suçluyor.

Baraj krizi 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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