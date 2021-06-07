Mısır, ihtiyari kira sertifikası olarak bilinen "sukuk"u piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, piyasaya sukuk (ihtiyari kira sertifikası) sürülmesine dair kanun çıkarıldığını açıkladı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, piyasaya sukuk (ihtiyari kira sertifikası) sürülmesine dair kanun çıkarıldığını açıkladı.

Mısır'da Bakanlar Kurulunun Facebook sayfasından paylaşılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Muit'in çıkarılan kanuna ilişkin ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Muit, çıkarılan kanunla piyasaya sürülecek sukuk yatırımının, ülkenin mali, ekonomi ve kalkınma alanlarında hedeflerine ulaşılmasında ve mali kaynakların çeşitlendirilerek bütçe açığının kapatılmasında katkı sağlayacağını belirtti.

Mısır vatandaşları ve yabancı yatırımcıların hem yerel hem yabancı para birimlerinde sukuk yatırımı yapabileceğini aktaran Muit, İslam'a uygun yatırım yapmak isteyenleri piyasaya çekmenin amaçlandığını kaydetti.

Muit, satın alınan sukuk yatırımına ait belgenin kağıt olarak ya da elektronik sertifikayla verilebileceği ifade etti.

Mısır Maliye Bakanlığının verilerine göre, ülkede kamunun dış borcu geçen yıl yüzde 14,7 artarak 129,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak