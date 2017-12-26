Mısır İçişleri Bakanlığı 15 İdam Mahkumunu İnfaz Etti

Mısır içişleri bakanlığı, askeri mahkemenin Sina'nın kuzeyinde meydana gelen terör saldırısıyla suçlayarak 2013 yılında idama mahkum ettiği 15 kişinin idam edildiğini açıkladı. Askeri temyiz mahkemesi tarafından geçen kasım ayının 13'ünde onayladığı idam kararı bugün sabaha karşı Burc el Arap'ta Vadi el Netrun hapishanelerinde uygulandı. Son idam edilenlerle, Abdulfettah Sisi'nin Mısır Devlet başkanlığına gelmesinden sonra idam edilenlerin sayısı 21'e yükseldi.



İdam edilen mahkumların cesetlerini teslim etmek için idam edilenlerin yakınları ile irtibata geçildiği kaydedildi. - KAHİRE