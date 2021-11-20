Mısır'ı kum fırtınası vurdu
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
(Muhammed Rabah/İHA)