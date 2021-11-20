Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Haberler
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Mısır'ı kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınası vurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

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