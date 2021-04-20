Mısır Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün doldurulmasının mağduriyetini artıracağını açıkladı
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Mısır Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün doldurulmasının mağduriyetini artıracağını açıkladı

Mısır Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün doldurulmasının mağduriyetini artıracağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün dolumuyla Mısır'da var olan sıkıntının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün dolumuyla Mısır'da var olan sıkıntının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nın alt su çıkışlarını açması üzerine Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, alt su çıkışlarının, ikinci bölümü doldurma işlemini gerçekleştirmek üzere yükseltme çalışmalarına başlamaya hazırlık olarak açıldığı belirtildi.

Etiyopya tarafının barajın ikinci bölümünün doldurmasıyla olası bir sel durumunda kıyıdaş ülkeler Mısır'ın ve Sudan'ın mağduriyetinin ciddi şekilde artacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca paydaş ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için kapsamlı bir iş birliğinin kaçınılmaz olduğuna işaret edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 12 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin Etiyopya'nın inşasına devam ettiği Hedasi Barajı ile ilgili çizdiği kırmızı çizginin, "Mısır'ın su hissesine herhangi bir zararın dokunmaması" olduğunu söylemişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise 18 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan, inşası ve işletilme sürecinde birçok uluslararası girişime rağmen uzlaşılamayan Hedasi Barajı'nın ikinci bölümünün dolumunun gelecek temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi dün Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas'ın da hazır bulunduğu çevrim içi toplantıda, Hedasi Barajı konusunda tüm taraflar için kapsamlı ve tatmin edici çözüme ulaşılması için Afrika ülkelerinin desteğini beklediklerini ifade etmiş ve Etiyopya'yı ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit etmekle suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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