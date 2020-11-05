Mısır: Hedasi Barajı müzakerelerinin tamamlanması yöntemine ilişkin Sudan ve Etiyopya arasında uzlaşı yok

Mısır, Hedasi Barajı (Büyük Rönesans Barajı) müzakerelerinin tamamlanması yöntemine ilişkin Sudan ve Etiyopya arasında bir uzlaşı bulunmadığını açıkladı.

Mısır, Hedasi Barajı (Büyük Rönesans Barajı) müzakerelerinin tamamlanması yöntemine ilişkin Sudan ve Etiyopya arasında bir uzlaşı bulunmadığını açıkladı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanlarının, Afrika Birliği gözetiminde devam eden müzakereleri yönetmek konusundaki çerçeveyi tartışmak için video konferans yöntemiyle görüştüğü belirtildi.

Görüşmeler sırasında, üç ülkenin gelecek dönemde müzakereleri tamamlama yöntemi konusunda anlaşmaya varamadığı kaydedilen açıklamada, üç ülkenin her birinin Afrika Birliğinin şu anki başkanı olan Güney Afrika'ya toplantıların gidişatına ilişkin bir rapor sunma konusunda anlaştığı aktarıldı.

Raporların, Afrika Birliği ofisinin iki toplantısının sonuçlarını uygulama yolları hakkında ülkelerin görüşlerini içereceği belirtilen açıklamada, toplantıların 26 Haziran ve 21 Temmuz'da gerçekleştirildiği ve barajın doldurulması ve işletilmesi için bağlayıcı bir yasal anlaşmanın imzalaması konusunda uzlaşıya vardıkları ifade edildi.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak