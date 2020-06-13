Mısır, Hedasi Barajı müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini beklemiyor Mısır Su ve Sulama Bakanlığı, Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini beklemediklerini duyurdu.

Mısır Su ve Sulama Bakanlığı, Etiyopya ile Hedasi Barajı müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini beklemediklerini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed es-Sibai yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın uzlaşmaz tavrından ötürü" Hedasi Barajı müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini beklemediklerini ifade etti.

Sibai, "Etiyopya'nın uzlaşmaz tavrının" Etiyopya, Mısır ve Sudan Su İşleri ve Sulama Bakanları arasında yürütülen müzakerelerde açıkça görüldüğünü kaydetti.

Etiyopya'nın perşembe günü barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili endişe verici bir öneride bulunduğunu belirten Sibai, söz konusu önerinin Addis Ababa yönetimine Nil sularının kullanımı, barajın doldurulması ve çalışma kurallarını tek taraflı değiştirme hakkı verdiğini vurguladı.

Sibai, söz konusu önerinin, kuraklık dönemlerinde ya da barajın doldurulmasından kaynaklanacak zararlar karşısında Mısır ve Sudan'a hiç bir teminat vermediğine işaret etti.

Sibai, "Etiyopya, Mısır ve Sudan'ı, kendi iradesine boyun eğme ya da barajın doldurulmasına başlanması gibi tek taraflı icraatları kabul etmeye zorluyor." ifadesini kullandı.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA