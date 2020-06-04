Mısır, Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etti
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Mısır, Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını kabul ettiklerini bildirdi.

Mısır, Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etti
04.06.2020 03:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 03:53

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını kabul ettiklerini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan 3 ayrı açıklamaya göre, Bakan Şukri, Rus, Alman ve İtalyan mevkidaşları Sergey Lavrov, Heiko Maas ve Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Şukri, Rus, Alman ve İtalyan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, Hedasi Barajı'yla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vererek, müzakerelerin yeniden başlamasını kabul ettiklerini ancak bir anlaşma olmadan Etiyopya'nın tek taraflı adım atmasını istemediklerini ifade etti.

Dışişleri bakanlarının görüşmesinde, Libya'daki çatışmalar ile Filistin meselesine adil çözüm bulunması konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

ABD'nin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı müzakerelerin son oturumu şubat sonunda yapılmış, Etiyopya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle toplantıya katılmamıştı.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajda, gelecek yıl elektrik üretilmeye başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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