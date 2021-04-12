Mısır, Hedasi Barajı ile ilgili kırmızı çizginin "ülkenin su hissesine zarar vermemesi" olduğunu açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Etiyopya'nın inşasına devam ettiği Hedasi Barajı ile ilgili çizdiği kırmızı çizginin, "Mısır'ın su hissesine herhangi bir zararın dokunmaması" olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Etiyopya'nın inşasına devam ettiği Hedasi Barajı ile ilgili çizdiği kırmızı çizginin, "Mısır'ın su hissesine herhangi bir zararın dokunmaması" olduğunu söyledi.

Mısır'da özel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Şukri, ülkesinin baraja yönelik yaklaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şukri, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, barajla ilgili kırmızı çizgiden bahsederken, Mısır'ın su payına herhangi bir zarar gelmemesini kastettiğini dile getirdi.

Barajın doldurulmasının Mısır'ın su hissesine zarar vermemesi halinde bunun memnuniyetle karşılanacağını belirten Şukri, ancak barajın ikinci aşama dolgusunun Etiyopya tarafının uzlaşmazlığını, uluslararası hukuk ve uluslararası nehirlerle ilgili teamüller dışında tek taraflı önlemler alma konusundaki ısrarını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Şukri, su hisselerine herhangi bir zarar dokunması halinde Mısır ve Sudan'ın ulusal ve su güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

Her türlü önlemi alarak ülkenin ulusal güvenliğini korumak için çalışacaklarını vurgulayan Şukri, aynı zamanda konuları gerçekçi şekilde değerlendirmek, sadece kendi çıkarına olan önlemleri almak ve Etiyopya'nın herhangi bir sorumsuz eylemine yer vermemek gerektiğini dile getirdi.

Etiyopya dün Mısır ve Sudan'a barajın ikinci aşama su dolumuna başlamadan önce veri paylaşımı amacıyla barajı işletecek şirketler konusunda öneride bulunmaları çağrısı yapmıştı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı ise Etiyopya'nın "Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ikinci aşamasıyla ilgili kararı yürürlüğe sokmak için bir kılıf olarak kullandığı" bilgi paylaşımı teklifini reddettiğini duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su damlası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas 7 Nisan'da Etiyopya'yla aralarında tartışma konusu olan Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçeneklerin masada tutulduğu, çözüm yollarının açık olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci