Mısır: Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansı azalıyor
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Mısır: Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansı azalıyor

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın, Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansının azaldığı uyarısında bulundu.

Mısır: Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansı azalıyor
08.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 01:48

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın, Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansının azaldığı uyarısında bulundu.

Bakanlık, Afrika Birliği'nin girişimiyle cuma günü yeniden başlayan ve Mısır, Sudan ve Etiyopyalı temsilciler ile ABD, Avrupa ve Afrikalı gözlemcilerin katıldığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Etiyopya'nın barajın doldurulması ve çalıştırılması konusundaki katı tavrından taviz vermediğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmaya varma şansının giderek azaldığı kaydedildi.

Üç ülke arasında kuraklık dönemleri ve barajın doldurulması konusunda anlaşmazlık olduğunun aktarıldığı açıklamada, Etiyopya'nın barajın çalıştırılma kurallarını tek taraflı olarak değiştirmek istediği, Mısır ve Sudan'ın da buna karşı çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün her bir ülkenin gözlemcilerle ikili toplantılar yapacağı bilgisi de verildi.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

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